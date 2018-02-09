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Задержаны участники драки на встрече с Грудининым
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В Нижнем Новгороде задержали двух человек за драку на встрече с Грудининым 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека задержаны в пятницу после драки во время встречи кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.
"Сотрудниками УМВД по Нижнему Новгороду в ходе проведения массового мероприятия задержаны два нарушителя общественного порядка. Молодые люди доставлены в районный отдел полиции, где решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — сказал собеседник агентства.
>> Грудинин отказался вступать в КПРФ
Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко, присутствовавший на встрече Грудинина в зале ДК "Железнодорожников" в Нижнем Новгороде, молодые люди развернули плакат, начали выкрикивать лозунги и мешать выступлению, у собравшихся "это вызвало очень бурную негативную реакцию", и они "вывели их из зала". По мнению Ющенко, зачинщики хотели скандала, чтобы встреча Грудинина прекратилась, но своей цели не добились.
По информации регионального отделения КПРФ, Грудинин прибыл в Нижний Новгород в четверг вечером. В программе его визита — посещение одного из крупных промпредприятий региона, встречи с избирателями в Нижнем Новгороде и Дзержинске.
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