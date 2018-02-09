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В Лас-Вегасе умер основатель «хип-хопа»
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В Лас-Вегасе умер основатель «хип-хопа» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Twitter Karen Civil
Кевин Смит, известный под псевдонимом Lovebug Starski, умер на 58-м году жизни в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе в возрасте 57 лет умер американский рэпер Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, пишет Forbes. Смерть артиста наступила в результате сердечного приступа.
Смит выступал в Бронксе в 1970-х. Он является пианером такого направления, как «хип-хоп» и является создателем этого термина, который происходит от слов «hip» (ура) и «hop» (прыжок).
Исполнитель приобрел всемирную известность благодаря таким хитам, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.
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