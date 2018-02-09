Скончался пассажир приземлившегося в Москве рейса

Гражданин Норвегии умер на борту рейса Дубаи ‐ Осло

Самолет Emirates, летевший из Дубая в Осло вынужден был совершить экстренную посадку в Москве. На его борту скончался мужчина из Норвегии. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил «Интерфакс»

Самочувствие пассажира резко ухудшилось, когда самолет пролетал над Россией. Командир судна принял решение об экстренной посадке.

Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что самолет приземлился в аэропорту Домодедово , но к этому моменту пассажир был уже мертв.

Реаниматологи встретили самолет, но несмотря на все их попытки, спасти мужчину не удалось.

В данный момент его тело находится на территории аэропорта. Близкий родственник отказался лететь дальше и остался вместе с ним.