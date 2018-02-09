В Петербурге в жилом доме произошел взрыв

Telegram-канал Mash сообщает о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге. По предварительной информации взрыв произошел в Приморском районе на улице Репищева, 10, корпус 1. На третьем этаже выбиты практически все стекла. Также видно, что пострадали припаркованные перед зданием автомобили.

По предварительным данным, взрыв произошел во время монтажных работ в одном из помещений.

Экстренные службы уже подъехали на место происшествия, но информации о пострадавших пока нет. По словам очевидцев, ранено 3 человека, у всех серьезные ожоги.

По данным telegram-канала Mash взрывом повреждены 10 квартир. Также обрушился один из лифтов.