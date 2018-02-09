Водитель нарочно переехал поскользнувшегося пешехода

Водитель заметил поскользнувшегося пешехода и переехал его

В Ярославле неизвестный водитель Lada Granta белого цвета заметил, как на светофоре упал пешеход, дождался зеленого света и проехался по человеку. Видео инцидента опубликовал в Facebook Евгений Жаворонков

На кадрах видно, как пешеходы переходят перекресток улиц Машиностроителей и Орджоникидзе. Один из них, вероятно, поскользнувшись, падает на дорогу перед автомобилем Lada Granta. Мужчина пытается подняться самостоятельно, но не успевает встать на ноги, как оказывается сбит белой машиной, стартовавшей на зеленый свет светофора. Судя по записи, удар был сильным.

Автомобиль из соседнего ряда также продолжает движение и объезжает упавшего пешехода. Ни один из водителей не выходит на помощь. Наконец, мужчине помогают подняться с обледеневшей дороги другие пешеходы и медленно под руки уводят его с опасного перекрестка.

В комментариях под видео пользователи начали поиск свидетелей, имеющих записи с регистратора, чтобы привлечь к ответственности переехавшего человека водителя. Отмечается, что инцидент произошел 7 февраля в 09:08 по московскому времени.