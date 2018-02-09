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Суд не стал наказывать избившего ребенка офицера
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Ударивший ребенка за снежок военный понесет дисциплинарную ответственность 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Офицер, ударивший ребенка за брошенный в его машину снежок, признан судом виновным в нанесении побоев, однако мужчина понесет только дисциплинарную ответственность, сообщается на официальном сайте 35-го гарнизонного военного суда в Петропавловске-Камчатском.
Как установил суд, конфликт между военнослужащим и подростком произошел в январе 2017 года, когда ребенок, играя со своим другом, случайно попал снежком в проезжающую мимо машину. Несмотря но то, что ребенок попытался извиниться перед военным, тот нанес ему нескольку ударов по лицу, и у подростка из носа пошла кровь и откололся зуб, отметили в суде.
"В судебном заседании офицер вину в нанесении несовершеннолетнему ударов не признал и пояснил, что ребенок, пытаясь убежать от него, упал и ударился лицом о снег, из-за чего получил повреждения", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, военный суд установил виновность военнослужащего в нанесении подростку побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших вред здоровью, и квалифицировал содеянное по статье Кодекса об административных правонарушениях "Побои".
"Однако в связи с невозможностью привлечения виновного к административной ответственности, производство по делу об административном правонарушении было прекращено с направлением материалов командованию воинской части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности", — добавили в суде.
Суд исходил из того, что, согласно действующему законодательству, по статье КоАП "Побои" военнослужащие несут только дисциплинарную ответственность. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как ранее сообщали в СК РФ, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело, но затем прекращено. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить причину прекращения дела. В итоге дело о нанесении побоев все-таки дошло до суда.
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