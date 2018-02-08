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Инженеров ядерного центра поймали на майнинге
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Сотрудники нижегородского ядерного центра пытались майнить на суперкомпьютере 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Двух сотрудников закрытого ядерного центра в городе Саров Нижегородской области поймали на попытке майнить криптовалюты на суперкомпьютере. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает SecurityLab.
У работников по служебному положению был доступ к машине. Компьютер не был подключен к сети, поэтому они самостоятельно подсоединили его к интернету. Система безопасности объекта передала данные об этом действии в ФСБ.
Отмечается, что сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов. Суперкомпьютер в центре ввели в эксплуатацию в 2011 году. Его мощность составляет 1 петафлопс. До 2020 года ее планируют увеличить до 1 эксафлопса.
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