Инженеров ядерного центра поймали на майнинге

Сотрудники нижегородского ядерного центра пытались майнить на суперкомпьютере

Двух сотрудников закрытого ядерного центра в городе Саров Нижегородской области поймали на попытке майнить криптовалюты на суперкомпьютере. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает SecurityLab.

У работников по служебному положению был доступ к машине. Компьютер не был подключен к сети, поэтому они самостоятельно подсоединили его к интернету. Система безопасности объекта передала данные об этом действии в ФСБ

Отмечается, что сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.