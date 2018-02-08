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«Уничтожить нечисть»: Найден дневник напавшего на школу в Бурятии
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«Уничтожить нечисть»: Найден дневник напавшего на школу в Бурятии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи обнаружили личный дневник подростка, совершившего нападение в одной из школ Улан-Удэ. По данным Telegram-канала Mash, школьник увлекался играми Doom и Painkiller.
Mash отмечает, что подросток в своих записях «подробно изложил идеи нападения и прочие воспаленные измышления».
«Игры Doom и Painkiller постоянно крутятся у меня в голове, я представляю будущую бойню, как в этих играх», — цитирует канал дневник школьника.
Мальчик якобы представлял себя «главным героем» игр, который должен «уничтожить нечисть», и писал, что «это будет круто».
Также он признавался, что ничего «толком не осознает», не боится и не жалеет «врагов планеты».
«Я думаю было б лучше, если б Землю разорвало», — написано в дневнике.
Утром девятнадцатого января в посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ подросток ворвался в школу и напал на детей и учительницу. Школьник был вооружен топором, он бросил в класс «коктейль Молотова» и ранил шестерых человек. Пятерых пострадавших, включая учительницу, а также самого нападавшего (он пытался покончить с собой), уже выписали из больницы. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство и арестовали на два месяца. Также арестованы два предполагаемых соучастника.
 Ещё 4 источника 
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