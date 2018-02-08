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В США сообщили о гибели россиян при ударе коалиции в Сирии
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CBS: под авиаудары коалиции в Сирии попали россияне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
>> Коалиция США нанесла удар по войскам Асада
Отмечается, что "это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне". Никаких дополнительных подробностей на этот счет не приводится.
В Пентагоне пока не прокомментировали ТАСС данные сведения.
Ранее официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт на соответствующий вопрос репортеров отвечать отказалась.
"У меня нет никакой информации, и я не хочу заниматься спекуляциями по поводу состава проправительственных подразделений [в Сирии]", — сказала она.
Ранее пресс-служба штаба операции Inherent Resolve проинформировала о том, что коалиция нанесла в среду авиаудары по проправительственным силам в Сирии. Как утверждается в распространенном заявлении, такие действия были предприняты "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии", которые пользуются поддержкой американцев. По информации агентства SANA, бомбардировке подверглись позиции отрядов народного ополчения в северных окрестностях города Дейр-эз-Зор. Отмечается, что в результате этих действий есть погибшие.
В МИД Сирии назвали действия коалиции военным преступлением, обвинив США и союзников в поддержке терроризма. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что инцидент с обстрелом ополченцев показал, что США на территории Сирии не борются с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), а захватывают "экономические активы" страны.
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