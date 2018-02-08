В США сообщили о гибели россиян при ударе коалиции в Сирии

CBS: под авиаудары коалиции в Сирии попали россияне

Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона

Отмечается, что "это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне". Никаких дополнительных подробностей на этот счет не приводится.

В Пентагоне пока не прокомментировали ТАСС данные сведения.

Ранее официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт на соответствующий вопрос репортеров отвечать отказалась.

"У меня нет никакой информации, и я не хочу заниматься спекуляциями по поводу состава проправительственных подразделений [в Сирии]", — сказала она.

Ранее пресс-служба штаба операции Inherent Resolve проинформировала о том, что коалиция нанесла в среду авиаудары по проправительственным силам в Сирии. Как утверждается в распространенном заявлении, такие действия были предприняты "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии", которые пользуются поддержкой американцев. По информации агентства SANA, бомбардировке подверглись позиции отрядов народного ополчения в северных окрестностях города Дейр-эз-Зор. Отмечается, что в результате этих действий есть погибшие.