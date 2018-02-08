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В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута
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В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута 

Рамблер 1 час назад
В московской квартире Виктора Бута, отбывающего в США наказание за торговлю оружием, работал нелегальный покерный клуб, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, игорное заведение располагалось в четырехкомнатной квартире на улице Гашека, которая принадлежит Буту. В момент штурма сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования в помещении находились 12 игроков.
Отмечается, что в рамках расследования дела полиция Москвы хотела бы допросить владельца квартиры Бута, однако сможет сделать это лишь через 20 лет — именно столько россиянину осталось провести в американской тюрьме.
В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан и должностных лиц, продажи ракет и поддержки терроризма.
 Ещё 6 источников 
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