В Москве взяли штурмом квартиру Виктора Бута

В московской квартире Виктора Бута , отбывающего в США наказание за торговлю оружием, работал нелегальный покерный клуб, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, игорное заведение располагалось в четырехкомнатной квартире на улице Гашека, которая принадлежит Буту. В момент штурма сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования в помещении находились 12 игроков.

Отмечается, что в рамках расследования дела полиция Москвы хотела бы допросить владельца квартиры Бута, однако сможет сделать это лишь через 20 лет — именно столько россиянину осталось провести в американской тюрьме.

В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан и должностных лиц, продажи ракет и поддержки терроризма.