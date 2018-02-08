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Мигранты-нелегалы устроили бунт под Красноярском
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Мигранты-нелегалы устроили бунт под Красноярском 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Иностранцы-нелегалы устроили погром в центре временного содержания (ЦВС) иностранцев ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в управлении МВД по региону, полицейским поступило сообщение о том, что двое мигрантов-нарушителей в ЦВС «ведут себя вызывающе и не реагируют на законные требования сотрудников». После этого на место направились сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.
В Следственном комитете сообщили детали инцидента.
"3 февраля в утреннее время около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения, дезорганизовав своими действиями работу учреждения. Основным требованием участников было улучшение условий содержания и скорейшая депортация на Родину", — рассказали в СК.
Двое организаторов беспорядков задержаны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК России (участие в массовых беспорядках).
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