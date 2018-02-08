Мигранты-нелегалы устроили бунт под Красноярском

Иностранцы-нелегалы устроили погром в центре временного содержания (ЦВС) иностранцев ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в управлении МВД по региону, полицейским поступило сообщение о том, что двое мигрантов-нарушителей в ЦВС «ведут себя вызывающе и не реагируют на законные требования сотрудников». После этого на место направились сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

"3 февраля в утреннее время около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения, дезорганизовав своими действиями работу учреждения. Основным требованием участников было улучшение условий содержания и скорейшая депортация на Родину", — рассказали в СК.

Двое организаторов беспорядков задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК России (участие в массовых беспорядках).