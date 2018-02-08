Корабль с россиянами застрял во льдах

Во льдах Охотского моря застрял теплоход с 127 пассажирами

«У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов. По поручению губернатора (Сахалинской области) Олега Кожемяко развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства» — передает РИА «Новости» сообщение правительства. Теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров, застрял в плотных льдах в южной части Охотского моря, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Теплоход вышел из Малокурильского (Шикотан) в сахалинский порт Корсаков несколько дней назад. На борту, помимо пассажиров, находится 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.

Напомним, 5 ноября 2017 года следовавший из Якутска в Нижний Бестях пассажирский паром, на борту которого находились 100 человек и автомобили, зажало во льдах на реке Лена в Якутии.