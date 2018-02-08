Ещё
Обвиняемый в убийстве Драчева заявил о невиновности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева на суде в Хабаровске заявил о невиновности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений пауэрлифтера Драчева, на судебном заседании в Хабаровске в четверг заявил о своей невиновности, но при этом извинился перед семьей убитого.
"Вину в убийстве не признаю. Не мог предположить, что после драки он умрет. Очень сожалею и раскаиваюсь. Я извиняюсь перед семьей", — заявил в суде Анар Аллахверанов
Хабаровский краевой суд в четверг начал рассмотрение дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. На скамье подсудимых — боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений
Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и заключен под стражу.
В своем выступлении на заседании прокурор озвучил, что всего Драчеву в ходе драки было нанесено более 20 ударов по туловищу, и еще пять ударов значительной силы в голову в момент, когда Драчев упал и перестал оказывать сопротивление.
Драчев в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе "Мастер".
ТАСС: последние новости
Принимающие участие в поиске судна "Восток" самолеты вернулись на базу Самолет Singapore Airlines совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 9-летнего мальчика в Липецкой области
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ впервые освободили пожизненно осужденного135
Воевавшую в Донбассе женщину расстреляли в Грузии155
Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине101
Коалиция США нанесла удар по войскам Асада428
На Украине назвали области, которые хочет вернуть Польша8
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
04:03
МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ
Политика
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение