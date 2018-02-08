Самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

Самолет Singapore Airlines совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Singapore Airlines, следовавший из города Дакка (Бангладеш) в Сингапур, совершил экстренную посадку в аэропорту города Мандалай (Мьянма) из-за отказа двигателя. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении авиаперевозчика.

Инцидент произошел 7 февраля. На борту лайнера А330 находились 190 пассажиров и 12 членов экипажа. Во время экстренной посадки никто не пострадал, информировали в компании.

Для эвакуации пассажиров из Сингапура в Мандалай был отправлен другой самолет, который, как ожидается, в четверг вернется обратно.