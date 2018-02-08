Известного украинского националиста избили в Одессе 

Нападение совершено на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко

«Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова (мэра Одессы — ред.) и ко как месть за общественную деятельность», — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

В Одессе избили известного неонациста, бывшего главу одесского местного отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Нападение было совершено возле его дома.