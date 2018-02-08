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Известного украинского националиста избили в Одессе
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Известного украинского националиста избили в Одессе 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Сергій Стерненко/ Facebook
Нападение совершено на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко
В Одессе избили известного неонациста, бывшего главу одесского местного отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Нападение было совершено возле его дома.
«Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова (мэра Одессы — ред.) и ко как месть за общественную деятельность», — написал Стерненко на своей странице в Facebook.
Также радикал опубликовал в социальной Сети фотографии травм.
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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