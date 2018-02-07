Женщина спасла мужа от банды головорезов

Женщина спасла своего мужа от банды головорезов

Индийскому журналисту Абиду Али посчастливилось выжить в неравной схватке с пятью бандитами, которых обратила в бегство его супруга, сообщает FirstPost.com. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Нападение произошло около 11:20 в минувшее воскресенье, 4 февраля, в Лакхнау — столице штата Уттар-Прадеш. Выманил журналиста на улицу в районе Какори некий мужчина, предлагавший обсудить ряд документов. Али неохотно согласился и открыл ворота, но разговор получился коротким — вскоре на пороге возникли пятеро молодых людей, которые без лишних слов принялись избивать репортера, причем не только руками, но еще битой и топором для разделки мяса.

Выбежавшая на шум супруга Али после некоторой заминки выхватила пистолет и потребовала от злоумышленников убираться. В доказательство серьезности своих намерений она произвела выстрел, а потом еще один. Нападавшие бросились в разные стороны, а избитый мужчина выхватил у жены пистолет и приготовился к новой атаке. Убедившись, что ее не последует, он вызвал полицию.

Мотив преступления так и не установлен. Али получил травмы шеи, спины, рук и головы, но после оказания помощи вернулся домой.