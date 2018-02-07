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США обвинили россиянина в кибермошенничестве
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США предъявили обвинения в причастности к кибермошенничеству 36 лицам, включая россиянина 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Правоохранители задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн В общей сложности предъявлены обвинения, в том числе заочно, 36 лицам, в этот список попал и один россиянин Андрей Новак. Соответствующая информация содержится в распространенном в среду заявлении министерства юстиции США.
В нем говорится, что официально были выдвинуты обвинения против 36 человек за их роль в "киберпреступной организации в интернете, которая занималась крупномасштабным присвоением имущества, продажей и распространением личных данных, взломом дебетовых и кредитных банковских карт, персональной идентификационной информации, банковских и финансовых сведений, [распространением] вредоносного программного обеспечения, а также участвовала в контрабандной деятельности".
Какова была роль гражданина РФ в преступной схеме, в заявлении минюста не указывается. Кроме того, не уточняется и его местоположение.
Задержанные 13 подозреваемых являются гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Сама преступная группа была, по данным американского минюста, организована гражданином Украины в 2010 году.
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