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Конвоир рассказал неизвестные подробности атаки в Мособлсуде
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Неизвестные подробности. Конвоир рассказал об устроенной «бандой ГТА» бойне в Мособлсуде 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сопровождавший «банду ГТА» в Мособлсуде конвоир Алексей Гришин рассказал в интервью Telegram‐каналу Hue, что же стало причиной бойни, которую устроили вырвавшиеся на свободу бандиты.
Всего на службе 1 августа прошлого года находились 25 конвоиров. При этом в самом здании суда рассматривались и другие дела, так что охраны на всех просто не хватало. По окончании судебного заседания задачей конвоиров было вывести подсудимых из зала. Но вместо того, чтобы отправлять преступников по одному, их стали выводить «порциями». В частности, пятерых сцепили наручниками «рука к руке».
"Я думаю, наши просто хотели таким образом время сэкономить. Но, невзирая на экономию времени, убийц из банды ГТА надо было все равно выводить по одному", — Алексей Гришин.
Это нарушение не заметил вместе с Алексеем и офицер, который лично присутствовал при выводе бандитов. На сегодня он не понес никакого наказания.
Группа из пяти злоумышленников напала на двоих сопровождающих в лифте. При этом вторым конвоиром была девушка — Елизавета Лукьянова.
На вопрос, как же бандитам удалось договориться между собой, Алексей ответил, что все произошло внезапно.
"Один напал, другие поддержали", — Алексей Гришин.
Сегодня бывший конвоир находится под подпиской о невыезде. Ему вменяется уголовная статья «Халатность» и впереди будет суд. Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы. Полностью интервью Алексея Гришина можно прочитать в Telegram-канале Hue.
Единственному выжившему после нападения на конвоиров участнику «банды ГТА» Додохонову Московский областной суд назначил повторную психиатрическую экспертизу. Также судья отменил арест фигурантов дела, которые были убиты, и продлил срок заключения под стражей еще пятерым злоумышленникам. Само нападение произошло 1 августа. Во время нападения трех членов банды застрелили, двоих ранили. Позже один из них скончался в больнице.
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