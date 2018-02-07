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Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
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Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео 

Рамблер 4 часа назад
В Сети появилось видео танца живота, за который задержали россиянку в Египте. Запись опубликовало издание «Комсомольская правда».
Напомним, уроженка Перми Екатерина была задержана правоохранительными органами Египта, которые сочли ее танец и наряд слишком откровенными.
«Правила исполнения танца обязывают исполнительницу носить нижнее белье не телесного цвета. На Джохаре (псевдоним Екатерины) вообще не было белья и, соответственно, это было вызывающе», — считает египетский прокурор Хатим Фадль газете Al-Watan.
Как рассказал «КП» супруг танцовщицы, Екатерина работает в Египте по контракту с крупной сетью отелей и ресторанов.
По его словам, работодатель Екатерины уже подключился к решению проблемы, и скоро девушку должны отпустить.
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