Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео

В Сети появилось видео танца живота, за который задержали россиянку в Египте. Запись опубликовало издание «Комсомольская правда».

Напомним, уроженка Перми Екатерина была задержана правоохранительными органами Египта, которые сочли ее танец и наряд слишком откровенными.

«Правила исполнения танца обязывают исполнительницу носить нижнее белье не телесного цвета. На Джохаре (псевдоним Екатерины) вообще не было белья и, соответственно, это было вызывающе», — считает египетский прокурор Хатим Фадль газете Al-Watan.

Как рассказал «КП» супруг танцовщицы, Екатерина работает в Египте по контракту с крупной сетью отелей и ресторанов.

По его словам, работодатель Екатерины уже подключился к решению проблемы, и скоро девушку должны отпустить.