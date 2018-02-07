Заподозренную в мошенничестве чиновницу нашли мертвой

Заместитель министра здравоохранения республики Татарстан Елена Шишмарева найдена мертвой у себя дома, передает ТАСС

Информация о смерти Шишмаревой ранее появилась в местных СМИ. В правоохранительных органах республики информацию подтвердили.

Татьяна Шишмарева находилась под домашним арестом по решению Советского районного суда Казани по подозрению в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, Шишмарева требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО "Прогресс" (Казань). В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям средств на их нужды. В период с 2015 по 2017 год было заключено около 300 договоров с этой компанией на сумму около 8 млн рублей.