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Заподозренную в мошенничестве чиновницу нашли мертвой
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Заподозренную в мошенничестве чиновницу нашли мертвой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра здравоохранения республики Татарстан Елена Шишмарева найдена мертвой у себя дома, передает ТАСС.
Информация о смерти Шишмаревой ранее появилась в местных СМИ. В правоохранительных органах республики информацию подтвердили.
Татьяна Шишмарева находилась под домашним арестом по решению Советского районного суда Казани по подозрению в хищении бюджетных средств.
>> Замминистра здравоохранения Татарстана отправили под домашний арест
По версии следствия, Шишмарева требовала от сотрудников экономических отделов медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификации в АНО "Прогресс" (Казань). В случае отказа она не подписывала документы для выделения медучреждениям средств на их нужды. В период с 2015 по 2017 год было заключено около 300 договоров с этой компанией на сумму около 8 млн рублей.
 Ещё 19 источников 
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