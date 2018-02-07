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Полиция поймала убийцу «на живца»
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В Екатеринбурге полиция поймала убийцу «на живца» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали подозреваемого в убийстве «на живца». Об этом «Газете.Ru» сообщил глава пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области задержали в ходе специально разработанной операции на территории Прикубанского района Краснодара подозреваемого в совершении убийства женщины-продавца сети магазинов «Пятерочка», матери двоих детей», — говорится в сообщении.
Тело погибшей было обнаружено 9 ноября 2017 года, из квартиры пропали мобильный телефон и золотые украшения. По данным следствия, женщину подвозил до дома ее новый знакомый. В полиции установили личность мужчины, однако ему удалось скрыться сначала в Екатеринбурге, затем — в Перми, потом — в Москве, после чего — в Сочи, откуда он перебрался в частный сектор Краснодара. Мужчина подрабатывал нанесением татуировок.
«Оперуполномоченным уголовного розыска пришлось действовать по принципу «ловли на живца» и самим подавать объявление в Интернете о желании сделать рисунок на теле.. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков, сдадут нервы», — сообщили в ведомстве.
Мужчина был арестован и отправлен в СИЗО. В ведомстве добавили, что он имеет четыре судимости за кражи и мошенничества и в определенных кругах известен по прозвищу Антип.
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