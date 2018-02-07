В сети появилось интервью сбившего Су-25 боевика 

Организация Northern Syria Observer, позиционирующая себя как союз независимых сирийских журналистов, опубликовала интервью с боевиком группировки «Джейш Идлиб Хур», который утверждает, что именно он сбил российский самолет Су-25СМ 3 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Махмуд Хадж Исмаил, чей позывной Кастро, рассказал, что уничтожил штурмовик не из ПЗРК, а с помощью советской зенитной установки ЗУ-23-2.
Кроме того, Кастро поведал о еще как минимум четырех сбитых группировкой ранее воздушных судах. Среди них, по его словам, был один вертолет и самолет Ил.
Как считают авторы Directorate 4, боевики различных группировок решили сделать себе рекламу на сбитом Су-25. Они отмечают, что о потере самолетов Ил ранее не сообщалось.
Штурмовик Су-25СМ с летчиком Романом Филиповым на борту был сбит ракетой в зоне деэскалации в провинции Идлиб 3 февраля. Летчик успел катапультироваться. Оказавшись на земле, он вступил в бой с террористами, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.