«Почта России» нашла в посылке автомат и винтовку

В Сибирь заказали по почте автомат и винтовку

"Днем 7 февраля 2018 года в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в одном из почтовых отправлений две единицы охолощенного огнестрельного оружия: винтовку и автомат Калашникова. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край", — говорится в сообщении. Служба безопасности "Почты России" обнаружила винтовку и автомат в посылке из Москвы в Сибирь, сообщает компания.

Обнаруженное оружие и информация об отправителе и получателе были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения.

Компания отмечает, что "Почта России" в постоянном режиме осуществляет проверку содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.