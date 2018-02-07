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«Почта России» нашла в посылке автомат и винтовку
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В Сибирь заказали по почте автомат и винтовку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности "Почты России" обнаружила винтовку и автомат в посылке из Москвы в Сибирь, сообщает компания.
"Днем 7 февраля 2018 года в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в одном из почтовых отправлений две единицы охолощенного огнестрельного оружия: винтовку и автомат Калашникова. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край", — говорится в сообщении.
Обнаруженное оружие и информация об отправителе и получателе были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения.
Компания отмечает, что "Почта России" в постоянном режиме осуществляет проверку содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.
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