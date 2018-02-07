Захарченко пришел в суд с загадочным диском

По словам Захарченко, этот диск ему дали в Главном следственном управлении. Полковник попросил приобщить диск к материалам дела.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о просмотре материалов с диска после заседания суда.

Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Полковника задержали в сентябре прошлого года по обвинению во взяточничестве. В квартире его сестры обнаружили почти 9 миллиардов рублей в разной валюте.