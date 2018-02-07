Пожизненно осужденный маньяк поселился в Москве

Выпущенный на свободу «пожизненник» поселился в Москве

В Москве может находиться убийца, ранее приговоренный к расстрелу, сообщает « Московский комсомолец ».

Как рассказала изданию представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская, в 1991 году в поселке Комсомольск Томской области мужчина по имени Анвар Масалимов, на тот момент уже отсидевший 15 лет за убийство, задушил приютившего его пенсионера. Как рассказывал сам убийца, пенсионер сжег в печке его фотографии, Масалимов «расстроился» и ударил его, тот упал, разбил о печь голову и умер. После этого он расчленил труп топором и сжег останки в той же печке.

Между тем, как удалось установить следствию, пенсионер был задушен. В результате Масалимова приговорили к смертной казни, так как преступление было уже вторым, а также было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Осужденный в течение нескольких лет ожидал исполнения приговора, однако в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин отменил в стране смертную казнь. В итоге приговор был изменен на пожизненное заключение.

Какое-то время Масалимов провел в вологодской тюрьме, а затем был переведен в «Полярную сову», тюрьму для пожизненно осужденных, которая расположена за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам Новолодской, за время отбывания наказания убийца написал множество жалоб на приговор, из которого в результате все-таки исключили признание Масалимова особо опасным рецидивистом, а также вывод о том, что убийство было совершено под действие алкоголя, но срок заключения остался прежним.

«И вот президиум Вологодского областного суда признал: смягчить наказание можно», — рассказала Новолодская.

Она отметила, что Масалимов был освобожден «с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного"». По данным издания, Масалимов стал первым человеком в России, который был осужден на пожизненное заключение и вышел на свободу.

Между тем на данный момент неизвестно, где именно находится бывший арестант. Согласно справке, выданной ему в колонии, Масалимов «выбыл по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, 17». Прибывшие на место журналисты выяснили, что там находится храм Святителя Дмитрия Ростовского . Местный священник рассказал им, что Масалимов действительно побывал в церкви. Отец Андрей, которому убийца писал письма еще из тюрьмы, предложил ему стать монахом, как Масалимов и хотел, однако тот отказался.

«Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиваться от государства жилья и компенсации за то, что "пересидел"», — рассказал священник.

После этого отец Андрей дал Масалимову деньги и адрес приюта в районе Люблино и отвез на Киевский вокзал, после посещения которого Масалимов намеревался отправиться в приют. В учреждении журналистам сообщили, что человек, по описанию похожий на Масалимова, там не появлялся. На связь со священником он также перестал выходить.