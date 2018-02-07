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В Москве избили известного телеведущего
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В центре Москвы трое на внедорожнике избили телеведущего 

Lenta.ru 5 часов назад
В центре Москвы трое неизвестных напали на ведущего программы «Решала» на канале «Че» Влада Чижова, сообщает «Вечерняя Москва».
Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 6 февраля, когда Чижов возвращался со съемок в компании спутницы. Им перекрыл движение черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Завязалась потасовка, в ходе которой Чижову травмировали ключицу и разбили лобовое стекло его автомобиля.
Стычку успела снять на камеру девушка, находившаяся вместе с Чижовым. Нападение также попало на камеру видеорегистратора, установленную в автомобиле ведущего.
Жизни ведущего ничего не угрожает, ему оказали помощь в одной из столичных больниц. По словам пострадавшего, он знает «этих уродов».
«Мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один», — цитирует его газета.
Проект «Решала» посвящен тому, как противостоять мошенникам. Он был запущен на телеканале «Че» осенью 2017 года.
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