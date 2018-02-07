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Ужас на Тайване
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Ужас на Тайване 

Рамблер 6 часов назад
Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Тайване. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали еще 256.
1/12  На востоке Тайваня произошло землетрясение. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,1 до 6,5
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2/12  Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. За ним последовали около сотни повторных толчков разной магнитуды
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3/12  Наиболее опасная ситуация сложилась в отеле Marshal. Фундамент и первый этаж отеля разрушились, из-за этого здание осело и наклонилось на 45 градусов
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4/12  Экстренные службы уже оцепили отель и при помощи строительных кранов и другой техники эвакуировали из него по меньшей мере 116 человек
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5/12  По данным тайваньских сейсмологов, нынешнее землетрясение в уезде Хуалянь по интенсивности повторных подземных толчков стало мощнейшим за последние 50 лет
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Сильное землетрясение произошло на востоке Тайваня. Как сообщает РИА Новости, землетрясением были разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дороги, тротуары покрылись глубокими трещинами.
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