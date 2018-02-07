Ещё
Ужас на Тайване
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Бизнес и финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Автомобили
Здоровье
Субботний
Игры
Ужас на Тайване
Рамблер
6 часов назад
Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Тайване. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали еще 256.
1/12
На востоке Тайваня произошло землетрясение. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,1 до 6,5
Фото:
Reuters
2/12
Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. За ним последовали около сотни повторных толчков разной магнитуды
Фото:
EPA
3/12
Наиболее опасная ситуация сложилась в отеле Marshal. Фундамент и первый этаж отеля разрушились, из-за этого здание осело и наклонилось на 45 градусов
Фото:
Reuters
4/12
Экстренные службы уже оцепили отель и при помощи строительных кранов и другой техники эвакуировали из него по меньшей мере 116 человек
Фото:
Reuters
5/12
По данным тайваньских сейсмологов, нынешнее землетрясение в уезде Хуалянь по интенсивности повторных подземных толчков стало мощнейшим за последние 50 лет
Фото:
Reuters
6/12
Фото:
Reuters
7/12
Фото:
Reuters
8/12
Фото:
EPA
9/12
Фото:
EPA
10/12
Фото:
Reuters
11/12
Фото:
EPA
12/12
Фото:
EPA
Комментарии
34
Сильное землетрясение произошло на востоке Тайваня. Как сообщает
РИА Новости
, землетрясением были разрушены несколько зданий, повреждены мосты, дороги, тротуары покрылись глубокими трещинами.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минтруд удивился бедности россиян
561
Заподозренную в мошенничестве чиновницу нашли мертвой
41
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
258
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
4
Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото
86
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия
В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика
Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии
Наука
03:03
Титов рассказал о нелегкой жизни сбежавших бизнесменов
В мире
00:31
Захарченко пришел в суд с загадочным диском
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Бизнес и финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
Киберспорт
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Автомобили
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение