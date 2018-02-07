Ужас на Тайване 

1/12 На востоке Тайваня произошло землетрясение. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,1 до 6,5 Reuters Фото:

2/12 Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. За ним последовали около сотни повторных толчков разной магнитуды EPA Фото:

3/12 Наиболее опасная ситуация сложилась в отеле Marshal. Фундамент и первый этаж отеля разрушились, из-за этого здание осело и наклонилось на 45 градусов Reuters Фото:

4/12 Экстренные службы уже оцепили отель и при помощи строительных кранов и другой техники эвакуировали из него по меньшей мере 116 человек Reuters Фото: