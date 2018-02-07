В Росавиации рассказали о «поломках» самолетов

Росавиация рассказала о поломках самолетов из-за сильного снегопада

"Все аэропорты старались содержать элементы летного поля в эксплуатационном состоянии, но мы отмечаем, что имели место события, связанные с повреждением лопаток первых ступеней компрессоров. Это бывает, когда снег, даже сухой легкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей и приводит к повреждению лопаток двигателей. Ничего страшного, пугающего в этом нет, но требуются замены этих рабочих лопаток компрессоров", — сказал Нерадько. Обильный снегопад привел к затруднениям с очисткой взлетно-посадочных полос, что повлекло за собой повреждения ряда самолетов. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, речь идет о 19 самолетах "Аэрофлота"

По его словам, ведомство всегда предупреждает аэропорты и издает директивы по безопасности полетов, в которых требует зимой особенно обращать внимание на необходимость содержания элементов летного поля в эксплуатационном состоянии.