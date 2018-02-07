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В Росавиации рассказали о «поломках» самолетов
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Росавиация рассказала о поломках самолетов из-за сильного снегопада 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обильный снегопад привел к затруднениям с очисткой взлетно-посадочных полос, что повлекло за собой повреждения ряда самолетов. Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, речь идет о 19 самолетах "Аэрофлота".
"Все аэропорты старались содержать элементы летного поля в эксплуатационном состоянии, но мы отмечаем, что имели место события, связанные с повреждением лопаток первых ступеней компрессоров. Это бывает, когда снег, даже сухой легкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей и приводит к повреждению лопаток двигателей. Ничего страшного, пугающего в этом нет, но требуются замены этих рабочих лопаток компрессоров", — сказал Нерадько.
По его словам, ведомство всегда предупреждает аэропорты и издает директивы по безопасности полетов, в которых требует зимой особенно обращать внимание на необходимость содержания элементов летного поля в эксплуатационном состоянии.
Ранее газета РБК со ссылкой на источник сообщила, что на выходных 19 самолетов Airbus А320 "Аэрофлота" получили повреждения. Источник в "Аэрофлоте" причиной повреждений назвал "некачественную чистку взлетно-посадочных полос аэропортов в ходе снегопадов в России". "Аэрофлот" не комментировал ситуацию.
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