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Недовольный москвич убил сотрудника автомойки
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Водитель BMW избил сотрудников автомойки в Подмосковье 

ТК «Звезда» 9 часов назад
В Ступине водитель BMW решил срезать дорогу и заехал на территорию мойки. Сотрудники мойки возмутились, за что один из них поплатился жизнью.
В подмосковном Ступино водитель автомобиля BMW избил сотрудников автомойки, в результате чего один их них умер. Об этом сообщает МВД по Московской области.
Как рассказали в полиции, правоохранителя задержали ранее судимого 24-летнего москвича. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью в результате потасовки. Подозреваемого обнаружили после изучения кадров с камер видеонаблюдения.
«Злоумышленник, находясь в помещении автомойки, расположенной на ул. Транспортная, в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который в последствии потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в медучреждение, где от полученных травм скончался», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.
Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишения свободы на срок до 8 лет.
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