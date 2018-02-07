Недовольный москвич убил сотрудника автомойки

Водитель BMW избил сотрудников автомойки в Подмосковье

В Ступине водитель BMW решил срезать дорогу и заехал на территорию мойки. Сотрудники мойки возмутились, за что один из них поплатился жизнью.

В подмосковном Ступино водитель автомобиля BMW избил сотрудников автомойки, в результате чего один их них умер. Об этом сообщает МВД по Московской области.

«Злоумышленник, находясь в помещении автомойки, расположенной на ул. Транспортная, в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который в последствии потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в медучреждение, где от полученных травм скончался», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова. Как рассказали в полиции, правоохранителя задержали ранее судимого 24-летнего москвича. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью в результате потасовки. Подозреваемого обнаружили после изучения кадров с камер видеонаблюдения.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишения свободы на срок до 8 лет.