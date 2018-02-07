Ещё
Погиб полпред губернатора Ставрополья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погиб полпред губернатора Ставропольского края 

Рамблер 3 часа назад
Фото: stavinvest.ru
В среду, 7 февраля, полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
>> Племянник главы Ингушетии найден мертвым
В качестве основной версии случившегося правоохранители рассматривают самоубийство.
По данным ГТРК «Ставрополье», Коробейников застрелился из собственного оружия.
Александр Коробейников занял должность полпреда губернатора региона в 2015 году. Он курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.
Ранее сегодня СМИ сообщили о гибели в Ингушетии Хасана Евкурова, племянника главы региона Юнус-бека Евкурова.
Мужчину нашли дома с простреленной головой. Возле его тела обнаружили охотничье ружье. Среди основных версий — неосторожное обращение с оружием и самоубийство.
 Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: «Русских здесь быть не должно»98
Знаменитой актрисе отказано в пенсии159
Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21174
Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото65
Мрачная прелесть: Русская жизнь, как она есть30
Видео
01:22
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Происшествия В мире
01:20
Пилот второго Су-25 прикрывал в бою Филипова
Армия Ближний Восток
04:31
Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21
Оружие Армия
03:42
Власти рассказали об уборке снега в городе
Новости Москвы
00:58
Дорожный патруль получил пять новых пикапов
Новости Москвы
03:34
Диана Крюгер рассказала о Тарантино
Шоу-бизнес
16:58
Летучая рассказала правду о «Ревизорро»
Шоу-бизнес
02:33
Пока вы спали: МОК подчинится CAS
В мире
00:49
Украина похвасталась участием в запуске ракеты SpaceX
Украина В мире
00:46
В Саудовской Аравии открылись бойцовские клубы для женщин
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение