Погиб полпред губернатора Ставрополья

В среду, 7 февраля, полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В качестве основной версии случившегося правоохранители рассматривают самоубийство.
По данным ГТРК «Ставрополье», Коробейников застрелился из собственного оружия.
Александр Коробейников занял должность полпреда губернатора региона в 2015 году. Он курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.
Ранее сегодня СМИ сообщили о гибели в Ингушетии Хасана Евкурова, племянника главы региона Юнус-бека Евкурова.
Мужчину нашли дома с простреленной головой. Возле его тела обнаружили охотничье ружье. Среди основных версий — неосторожное обращение с оружием и самоубийство.