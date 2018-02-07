Погиб полпред губернатора Ставрополья

Погиб полпред губернатора Ставропольского края

В среду, 7 февраля, полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В качестве основной версии случившегося правоохранители рассматривают самоубийство.

По данным ГТРК «Ставрополье», Коробейников застрелился из собственного оружия.

Александр Коробейников занял должность полпреда губернатора региона в 2015 году. Он курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.

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Мужчину нашли дома с простреленной головой. Возле его тела обнаружили охотничье ружье. Среди основных версий — неосторожное обращение с оружием и самоубийство.