Племянник главы Ингушетии найден мертвым

В среду, 7 февраля, в Ингушетии нашли мертвым Хасана Евкурова. Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший — племянник главы региона Юнус-бека Евкурова.
По данным Mash, мужчину нашли дома с простреленной головой. Возле его тела обнаружили охотничье ружье.
Пока у правоохранителей нет окончательной версии случившегося. Среди основных версий — неосторожное обращение с оружием и самоубийство.
Информацию о гибели племянника Евкурова телеканалу «360» подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника канала, погиб сын старшего брата Юнус-бека Евкурова.
По данным «360», мужчина работал в охране главы региона, затем — в 58-м полку в Назрани. Он служил в Росгвардии, но несколько месяцев назад его якобы сократили.