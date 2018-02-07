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Племянник главы Ингушетии найден мертвым
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Племянника главы Ингушетии нашли мертвым 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду, 7 февраля, в Ингушетии нашли мертвым Хасана Евкурова. Как сообщает Telegram-канал Mash, погибший — племянник главы региона Юнус-бека Евкурова.
По данным Mash, мужчину нашли дома с простреленной головой. Возле его тела обнаружили охотничье ружье.
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Пока у правоохранителей нет окончательной версии случившегося. Среди основных версий — неосторожное обращение с оружием и самоубийство.
Информацию о гибели племянника Евкурова телеканалу «360» подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника канала, погиб сын старшего брата Юнус-бека Евкурова.
По данным «360», мужчина работал в охране главы региона, затем — в 58-м полку в Назрани. Он служил в Росгвардии, но несколько месяцев назад его якобы сократили.
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