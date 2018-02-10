Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии

Два турецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на границе с Сирией в ходе операции "Оливковая ветвь". Об этом, как сообщает газета "Сабах", заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. По его словам, причины крушения машины не известны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции "Оливковая ветвь".
В ходе операции "Оливковая ветвь", о начале которой генштаб Вооруженных сил Турции объявил 20 января, по последним данным, в Африне уничтожен 1141 террорист, передает ТАСС.