Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии

Убиты двое турецких военных из подбитого вертолета

Два турецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на границе с Сирией в ходе операции "Оливковая ветвь". Об этом, как сообщает газета "Сабах", заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым . По его словам, причины крушения машины не известны.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции "Оливковая ветвь".