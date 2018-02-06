Стали известны подробности пожара в многоэтажном доме в Москве

Полиция задержала подозреваемого в поджоге квартиры в многоэтажном доме на Новокосинской улице в Москве, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В квартире, где произошел пожар, проживали 7 человек: трое малолетних детей, их мама, отчим, бабушка и дедушка. Следствие установило, что в день пожара в гостях у семьи находился бывший муж погибшей, они отмечали день рождения одного из детей.

В результате распития спиртных напитков у бывшего мужа на фоне ревности возникла мысль расправиться с находившимися в квартире людьми. Дождавшись, когда все уснут, мужчина взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег стены и занавески в двух комнатах. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.

Как сообщает СК РФ, подозреваемый задержан, свою вину он полностью признал.

Напомним, пожар в Новокосине произошел накануне. В результате пожара погибли бабушка и мать, выпрыгнувшая в окно с одним из детей. Остальные члены семьи находятся в больнице.