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Подробности пожара в многоэтажном доме в Москве
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Стали известны подробности пожара в многоэтажном доме в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала подозреваемого в поджоге квартиры в многоэтажном доме на Новокосинской улице в Москве, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
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В квартире, где произошел пожар, проживали 7 человек: трое малолетних детей, их мама, отчим, бабушка и дедушка. Следствие установило, что в день пожара в гостях у семьи находился бывший муж погибшей, они отмечали день рождения одного из детей.
В результате распития спиртных напитков у бывшего мужа на фоне ревности возникла мысль расправиться с находившимися в квартире людьми. Дождавшись, когда все уснут, мужчина взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег стены и занавески в двух комнатах. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.
Как сообщает СК РФ, подозреваемый задержан, свою вину он полностью признал.
Напомним, пожар в Новокосине произошел накануне. В результате пожара погибли бабушка и мать, выпрыгнувшая в окно с одним из детей. Остальные члены семьи находятся в больнице.
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