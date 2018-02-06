На западе Москвы произошла поножовщина

На западе Москвы произошла поножовщина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По их утверждениям, один человек получил удар ножом в сердце во время драки на Заречной улице.

Полиция проверяет информацию о происшествии.