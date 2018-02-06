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На западе Москвы произошла поножовщина
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На западе Москвы произошла поножовщина
Рамблер
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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13
На западе Москвы произошла поножовщина. Об этом сообщает
РЕН ТВ
со ссылкой на очевидцев.
По их утверждениям, один человек получил удар ножом в сердце во время драки на Заречной улице.
Полиция проверяет информацию о происшествии.
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