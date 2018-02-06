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В Москве задержан фетишист из Турции
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В Москве задержан сексуальный фетишист из Турции 

Рамблер 1 час назад
Фото: МК
В Москве задержан сексуальный фетишист, нападавший на женщин в районе станции метро Беговая, пишет «Московский комсомолец».
Маньяком оказался 33-летний уроженец Турции, работающий в одной из строительных фирм. Его жертвами становились дамы, облаченные в юбку и колготки.
Первое нападение турок совершил вскоре после новогодних праздников, подкараулив 30-летнюю москвичку в подземном переходе. Мужчина оглушил жертву ударом по голове, сорвал с нее колготки и нижнее белье и убежал. Аналогичное нападение случилось и в конце января.
Когда нападавшего удалось задержать, выяснилось, что у него есть русская гражданская жена и полуторагодовалый сын, с которыми он проживает в съемной квартире в Новой Москве. Следователям супруга маньяка сказала, что не замечала у него психических отклонений. Кроме того, она даже попыталась оправдать поступки мужа, заявив, что девушки, на которых он якобы напал, с ним заигрывали.
По факту нападений возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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