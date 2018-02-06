Русский хакер погорел на iCloud

Адвокат «короля спама» из России назвал условия его содержания «пыткой»

Адвокат россиянина Петра Левашова , которого обвиняют в кибермошенничестве и управлении ботнетом Kelihos, пожаловался на невыносимые условия содержания его клиента — в частности, ему не разрешают принимать душ и ходить на прогулки. Тем временем, в открытом доступе появился отчет ФБР , в котором раскрываются подробности сотрудничества спецслужб и компании Apple в поиске «русского хакера».

Российского программиста Петра Левашова, арестованного в Испании весной прошлого года, экстрадировали в Соединенные Штаты. Его обвиняют в создании глобального ботнета Kelihos, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.

В сети появился документ с письменными показаниями одного из агентов ФБР, раскрывающем некоторые подробности поиска и обнаружения «короля спама» из России, который входит в десятку самых разыскиваемых спамеров мира.

«Облако» раздора

Ботнет Kelihos участвовал в различных схемах распространения спама, начиная с 2012 года. Согласно тексту показаний, Kelihos является улучшенной версией ботнета Storm, при этом оба вируса активно рекламировались и продавались на популярных криминальных форумах человеком с никнеймом Severa или Peter Severa.

В документе был также представлен пример прайс-листа для партнеров — согласно ему, один зараженный Kelihos компьютер в США оценивался в 60 центов, в Австралии, Канаде и Великобритании — 40 центов.

Агент, ведущий расследование, сопоставил псевдоним, номер ICQ и почтовый адрес пользователя, и пришел к выводу, что за именем Severa скрывается один и тот же человек, который представляет себя одинаково на всех площадках.

С ботнетом Kelihos было связано два сервера, оба из которых находились в Люксембурге. ФБР удалось перехватить данные с этих серверов и установить, что за никнеймом Severa стоит российский программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов.

Среди электронных адресов, которыми пользовался Severa для переписки с клиентами, был найден ящик на домене Mail.Ru

Эта почта была привязана к аккаунту сервиса Apple iCloud, который в свою очередь был зарегистрирован на имя Левашова.

Следствие смогло получить доступ к большому количеству технических сообщений от Apple, отправленных на адреса, которыми пользовался россиянин.

Таким образом, благодаря сотрудничеству правоохранительных органов США и компании Apple, Левашова удалось идентифицировать как руководителя Kelihos, который управлял ботнетом с 2010 года. Спустя год после передачи ордера на доступ к данным iCloud российский программист был задержан испанскими властями в Барселоне во время отпуска с семьей.

Охота продолжается

Левашов провел в испанских тюрьмах почти год, после чего было принято решение об его экстрадиции в США. Известно, что Россия также направила запрос об экстрадиции хакера — он обвиняется во взломе и блокировке доступа к данным одного из питерских сайтов — но получила отказ.

Ранее Левашов заявлял о том, что если он окажется в Америке, то не проживет и года, так как его будут пытать или даже попытаются убить.

В ходе одного из судебных заседаний в Мадриде он заявил о том, что является офицером российской армии с секретной военно-учетной специальностью, но эта информация так и не была подтверждена.

Американские прокуроры уже подали ходатайство о помещении Левашова под арест до суда в связи с риском побега обвиняемого. Сам Левашов, тем временем, не признал свою вину по восьми пунктам, представленным в заключении суда.

Адвокат Левашова Игорь Литвак заявил о нечеловеческих условиях, в которых содержится его клиент — ему не разрешают общаться с близкими, ходить на прогулки и принимать душ. Литвак добавил, что считает такие незаконные условия пыткой.

В начале февраля МИД России выпустил официальное сообщение, в котором предупредил, что американские спецслужбы продолжают охотиться за россиянами по всему миру.

«С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов», — сообщили в министерстве. Ведомство отметило, что после экстрадиции в США россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия».

Российское посольство в Вашингтоне также прокомментировало экстрадицию Петра Левашова, потребовав от властей США прекратить «захваты россиян по всему миру».