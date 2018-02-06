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Немецкие ведьмы сварили ноги девушки в котле
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Немецкие ведьмы сварили ноги девушки в котле 

Lenta.ru 6 февраля 2018
Фото: Stephen Wolf / AP
В Германии после карнавала госпитализировали 18-летнюю девушку с ожогами ног. Как сообщает портал SkyNews, ее в шутку попытались сварить в котле.
Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, в немецком городе Эппинген. Два переодетых ведьмами человека несли с собой котел с кипящей водой. К нему подвели девушку, возможно, в качестве шутки. Затем одна из «ведьм» подняла девушку над котлом и опустила ее ногами в кипяток, обварив ее стопы и икры.
Немецкая полиция разыскивает двух людей, переодетых ведьмами. Их собираются привлечь за причинение вреда здоровью по неосторожности. Сама пострадавшая находится в больнице. По прогнозам врачей, она проведет там еще как минимум неделю.
Фестиваль Фастнахт — карнавал, который проходит в Германии и ряде других немецкоязычных стран в канун Великого поста. Его участники наряжаются в костюмы чертей, шутов, ведьм и прочих персонажей сказок и легенд. Во время шествия ряженые приветствуют выкриками знакомых, одетых в тех же персонажей, что и они, и поют шутливые песни.
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