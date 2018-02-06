Золотые стволы «держали» Дагестан десятилетиями

Золотые стволы

В понедельник, 5 февраля, стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и ряд других чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств. При обысках у Гамидова нашли целый арсенал с «жемчужиной» в виде золотого пистолета ТТ. Между тем громкие задержания минувшего понедельника стали продолжением настоящей «чистки» в правительстве республики, которая началась еще в январе. Вечером того же дня пришло сообщение, что исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Почему в Дагестане массово полетели чиновничьи головы, выясняла «Лента.ру»

Человек с золотым пистолетом

Утром 5 февраля информированные источники сообщили, что врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов доставлен на допрос в ФСБ, а дома у него идут обыски. По предварительным данным, силовики пришли домой и к врио вице-премьера республики Шамилю Исаеву

«В ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы», — отметила Петренко. Около полудня в Следственном комитете России (СКР) официально подтвердили, что Гамидов, Исаев, второй вице-премьер Республики Раюдин Юсуфов и бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов задержаны. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, вместе с ними были задержаны и «другие лица».

По ее словам, все задержания связаны с расследованием уголовного дела о хищении средств республиканского бюджета, выделявшихся на социальные программы. «Уже установлено, что задержанные причастны к этим хищениям», — сообщила Петренко. Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте всех задержанных.

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«Такие предложения уже были по Чечне, окружить колючей проволокой. Если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении», — сказал Абдулатипов. Вскоре после этого бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что задержания высокопоставленных чиновников в республике во время президентской кампании — политически неверное решение. По его словам, такое внимание к Дагестану и громкие задержания напоминают о предложении председателя ЛДПР Владимира Жириновского обнести Северный Кавказ колючей проволокой.

Он отметил, что борьба с криминалом в Дагестане велась и до его ухода с поста главы республики. «Я поменял 26 глав районов, два раза поменял правительство. И фигуранты были соответствующим образом привлечены к ответственности, но я еще раз говорю, мы не превращали это в кампанию», — отметил бывший глава региона.

Первый пошел

Возбуждать дела на высокопоставленных чиновников в Дагестане начали примерно месяц назад. 19 января в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела против мэра Махачкалы Мусы Мусаева по подозрению в махинациях с землей, которые причинили бюджету Дагестана ущерб в 80 миллионов рублей. Дело возбудили по статье 286 УК РФ («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»).

По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении компании «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысячи квадратных метров в Махачкале, который принадлежит государству. Земля ушла за 1,1 миллиона рублей. При этом, согласно заключению специалистов, рыночная стоимость участка составляет более 81 миллиона рублей.

«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету», — отмечалось в сообщении СКР. В свою очередь источник в силовых структурах Дагестана сообщил ТАСС , что следственные действия проходят у чиновника дома и на работе.

«Следователи и сотрудники ФСБ изучают документы, связанные с выделением земельных участков», — добавил он. По его словам, мэр Махачкалы отменил совещание и поехал домой, в кабинетах заместителей главы города тоже работают следователи. 25 января Мусаеву официально предъявили обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ — но свою вину он не признал.

И архитектор тоже

2 февраля «в прицеле» следствия оказался главный архитектор Махачкалы Магомед-Расул Гитинов : после допроса чиновника задержали на 48 часов по подозрению в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажки.

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попала земля, принадлежащая жителю Махачкалы. В феврале 2017 года суд постановил снести фундамент многоэтажки. В СКР считают, что таким образом, с одной стороны, архитектор вышел за пределы своих полномочий, с другой — нанес городскому бюджету ущерб на четыре миллиона рублей.

Уголовное дело по факту этих нарушений возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК «Совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий». В СКР заявили, что следователи намерены ходатайствовать об аресте архитектора, обвинение ему пока не предъявлено.

«В распоряжении правоохранителей имеется несколько заявлений, по которым проводится проверка. Все они касаются допущенных нарушений, повлекших ущерб. Среди них есть материалы о незаконных сносах домов», — уточнил собеседник редакции. 3 февраля Советский районный суд Махачкалы арестовал Гитинова на 10 суток. Вместе с тем, по словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах , дело о многоэтажке — только первое в отношении Гитинова: не исключено, что в ближайшее время ему будут предъявлены новые обвинения.

Давние проблемы

Социальная обстановка в Дагестане последние годы оставалась очень напряженной. По мнению многих аналитиков, причина — в исторически сложившейся клановой системе общества. Нередко крупные кадровые назначения в республике проходили по национально-клановому признаку, что, в свою очередь, влекло замену всех нижестоящих сотрудников близких и дальних родственников, часто — без учета их опыта, образования и деловых качеств. Сразу же во все инстанции начинали лететь жалобы, в городах и селениях проходили стихийные митинги.

Такая практика привела к закономерному, но печальному результату: жители республики в поисках социальной справедливости все больше обращались к религии. Причем сперва они шли в мечети, то затем, поняв, что официальные религиозные деятели полностью поддерживают действующий в республике порядок, стали обращаться к представителям радикальных течений — ваххабитам.

Результат — налицо: значительная часть граждан России, примкнувших к боевикам Аль-Каиды , а затем — «Исламского государства» (запрещенные в России террористические организации) оказалась выходцами из Дагестана. Уже в конце 2015 года эта информация стала появляться в аналитических справках, направляемых руководству страны, — а там ожидаемо и незамедлительно приняли меры.

«Гойда!»

Традицию назначения местных надо было менять. Но найти достаточно авторитетного человека, причем такого, чтобы он не вызывал однозначного отторжения в республике, оказалось очень непросто. Только к концу 2017 года выбор был сделан.

Столичным назначенцем стал Владимир Абдуалиевич Васильев. В тот момент — заместитель председателя Государственной Думы . Именно он 3 сентября 2017 года был отправлен в Дагестан временно исполняющим обязанности главы республики. Официально — на год, до выборов в сентябре 2018-го.

Именно тогда, скорее в шутку, чем всерьез стали поговаривать, что Васильев возглавит «новую опричнину», которая должна вымести коррупцию из Дагестана. А кое-кто из шутников даже приветствовал помощников Владимира Абдуалиевича традиционным приветствием опричников «Гойда!»

Алик Абдуалиевич Асанбаев (русское имя и фамилию матери Васильев взял после совершеннолетия) родился в подмосковном городе Клин в 1949 году. После срочной службы в рядах Советской Армии, с 1972 года служил в милиции, за 19 лет поднявшись до ключевой должности заместителя начальника штаба МВД РФ — начальника оперативного управления. По отзывам сослуживцев, он полностью соответствовал этой должности: аналитический склад ума и умение просчитывать на несколько шагов вперед играло огромную роль. Но немаловажно и то, что в основном опер Васильев работал по линии борьбы с хищениями социалистической собственности — то, что сейчас называется «линия по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции».

В 1997 году Васильев возглавил Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ (тогда — главное антикоррупционное ведомство), одновременно став заместителем министра внутренних дел. Но, когда главное кресло в здании на Житной занял Владимир Рушайло , Васильев немедленно ушел в отставку — между этими двумя легендами российского МВД был давний и непримиримый конфликт.

Для Дагестана Васильев стал той самой фигурой, которая не вызывала острого отторжения в местных элитах. Тому было несколько объяснений. Во-первых, не совсем русское происхождение для местных немаловажно. Во-вторых, многолетнее руководство фракцией «Единой России» в Госдуме — той самой партии, в которую входили лидеры местных кланов, к тому моменту уже окутанные партийной дисциплиной. В-третьих, он много лет возглавлял Комитет Государственной Думы по противодействию коррупции. И, наконец, по-настоящему опытный оперативник, поднявшийся (вполне заслуженно) до самых высших ступеней МВД, генерал-полковник милиции — на Кавказе эти погоны имеют значение.

Приступили к исполнению

— В течение четырех месяцев команда Васильева собирала информацию, — рассказывает источник «Ленты.ру» в силовых структурах. — За это время надо было выбрать особенно важные точки приложения усилий, но такие, чтобы удар по ним не разрушил хрупкое здание. Не настроить против себя кланы, и даже наоборот — повысить доверие к центральной власти. По имеющимся в редакции данным, перед опытным опером Васильевым была поставлена задача: снизить градус напряженности и обуздать коррупцию в республике. Но при этом действовать аккуратно, не размахивая шашкой. В помощь ему были приданы силы из Москвы.

Однако «команда Васильева» выполняла лишь организующую роль: основную работу выполняли оперативники ФСБ, МВД и следователи СКР. Надежные сотрудники, не замеченные в клановых связях. Они за короткий срок проанализировали большое количество материалов, дел оперативного учета, постановлений правительства и решений министерств, а также финансовых документов. Сложность был в том, что длительное время решения, принимавшиеся к выгоде двух-трех кланов, оформлялись грамотно, без явных нарушений закона и противоречий нормативным документам.

На сегодня известно, что следствие нашло три «железные» линии расследования: это грубые нарушения земельного законодательства, хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями.

Уполномоченные органы теперь внимательно следят, кто бросится в высокие кабинеты на защиту арестованных чиновников. По некоторым данным, еще в конце прошлого года диаспору предупредили: не вмешивайтесь, и вас не тронут. Но тогда никто не подозревал, что удар будет нанесен по кланам, которые десятки лет стояли во главе республики.

«Хочу поблагодарить Генерального прокурора за то, что он согласовал новую кандидатуру прокурора. Идет согласование в Верховном Суде. Люди ждут этих решений: и бизнес, и граждане», — сказал Васильев. 4 декабря, через два месяца после назначения врио, Васильев в Ново-Огарево встретился с Владимиром Путиным и отчитался о первых результатах работы. Среди прочего, там прозвучали и слова о замене республиканских правоохранителей.