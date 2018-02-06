Самолет загорелся на авиашоу в Сингапуре

На авиасалоне в Сингапуре загорелся южнокорейский самолет

Один из самолетов южнокорейской пилотажной группы "Черные орлы" загорелся при подготовке к показательным полетам во время открывшегося во вторник здесь международного авиационного салона Singapore Airshow 2018. По данным организаторов, пилот получил легкие травмы.

Согласно поступившей информации, сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждения, после чего загорелся. По предварительной версии, у самолета лопнула камера шасси.

После этого одна из полос аэропорта Чанги была закрыта, а все показательные полеты в рамках авиасалона временно приостановлены. Кроме южнокорейских ВВС в выступлениях должны принять участие группы из Индонезии, Малайзии, Сингапура, США, а также Таиланда.