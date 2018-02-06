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Самолет загорелся на авиашоу в Сингапуре
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На авиасалоне в Сингапуре загорелся южнокорейский самолет 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Один из самолетов южнокорейской пилотажной группы "Черные орлы" загорелся при подготовке к показательным полетам во время открывшегося во вторник здесь международного авиационного салона Singapore Airshow 2018. По данным организаторов, пилот получил легкие травмы.
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Согласно поступившей информации, сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждения, после чего загорелся. По предварительной версии, у самолета лопнула камера шасси.
После этого одна из полос аэропорта Чанги была закрыта, а все показательные полеты в рамках авиасалона временно приостановлены. Кроме южнокорейских ВВС в выступлениях должны принять участие группы из Индонезии, Малайзии, Сингапура, США, а также Таиланда.
ТАСС: последние новости
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