В СИЗО умер обвиненный в краже денег Минобороны

В СИЗО умер бизнесмен, обвиненный в краже денег Минобороны РФ

Директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный , арестованный по делу о хищении 100 миллионов рублей при выполнении государственного контракта для Минобороны , найден мертвым в СИЗО-4 в Петербурге.

Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, подчеркнув, что ведется проверка инцидента.

Тело Пшеничного обнаружил его сосед, вернувшийся в камеру после встречи с адвокатом.

следственный изолятор бизнесмен попал после того, как его обвинили в похищении денег, выделенных министерством обороны России на создание трехмерных моделей подводных лодок проекта "Варшавянка" по контракту с Адмиралтейскими верфями

В целом сумма общего контракта составила около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По мнению следствия, сделка была завышена на 100 миллионов. Работы завершены не были.