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В СИЗО умер обвиненный в краже денег Минобороны
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В СИЗО умер бизнесмен, обвиненный в краже денег Минобороны РФ 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный, арестованный по делу о хищении 100 миллионов рублей при выполнении государственного контракта для Минобороны, найден мертвым в СИЗО-4 в Петербурге.
Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, подчеркнув, что ведется проверка инцидента.
Тело Пшеничного обнаружил его сосед, вернувшийся в камеру после встречи с адвокатом.
В следственный изолятор бизнесмен попал после того, как его обвинили в похищении денег, выделенных министерством обороны России на создание трехмерных моделей подводных лодок проекта "Варшавянка" по контракту с Адмиралтейскими верфями.
В целом сумма общего контракта составила около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По мнению следствия, сделка была завышена на 100 миллионов. Работы завершены не были.
В рамках уголовного дела в СИЗО поместили и заместителя главного инженера Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова. Арест Пшеничного должен был продлиться до 15 марта 2018 года.
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