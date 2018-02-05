Опубликовано видео последствий взрыва в Подмосковье

В Сети появилось видео с места взрыва в подмосковном ЖК «Бутово-Парк». Запись опубликовал Telegram-канал Mash

На записи видно, что в результате взрыва оказалось повреждено здание жилого дома. Из окон на 20-м этаже валит дым. Внизу разбросаны обломки, повреждения получили несколько машин.

Напомним, днем в понедельник произошел взрыв в одной из квартир в ЖК «Бутово-Парк» в Подмосковье. На 20-м этаже во время проведения ремонтных работ в квартире взорвался газовый баллон. В результате 4 человека получили ранения, у двоих из них ожоги 50% тела.