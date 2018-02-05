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Михаил Кирияк найден мертвым
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Найден мертвым популярный блогер 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео на Youtube
Популярный YouTube-блогер Natakorn найден мертвым в своей квартире в Тирасполе, передает «Лента.ру».
О смерти Natakorn, чье настоящее имя Михаил Кирияк, сообщила его девушка Кира в соцсети «ВКонтакте».
«Тебя больше нет с нами и тебе вонзили в спину нож, в буквальном смысле. Я тебя очень люблю и надеюсь, что ты наконец-то счастлив», — говорится в сообщении.
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В комментариях один из пользователей опубликовал информацию, которую назвал полицейской сводкой. В ней говорится, что труп блогера с многочисленными ножевыми ранениями был найден на полу в ванной комнате 1 февраля.
Natakorn был известен в Сети как игрок в Minecraft. На своем канале в Youtube он выкладывал видеоролики с процессом игры. На блогера были подписаны более 179 тысяч человек.
 Ещё 6 источников 
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