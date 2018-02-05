Михаил Кирияк найден мертвым

Найден мертвым популярный блогер

Популярный YouTube-блогер Natakorn найден мертвым в своей квартире в Тирасполе, передает «Лента.ру»

О смерти Natakorn, чье настоящее имя Михаил Кирияк, сообщила его девушка Кира в соцсети «ВКонтакте».

«Тебя больше нет с нами и тебе вонзили в спину нож, в буквальном смысле. Я тебя очень люблю и надеюсь, что ты наконец-то счастлив», — говорится в сообщении.

В комментариях один из пользователей опубликовал информацию, которую назвал полицейской сводкой. В ней говорится, что труп блогера с многочисленными ножевыми ранениями был найден на полу в ванной комнате 1 февраля.

Natakorn был известен в Сети как игрок в Minecraft. На своем канале в Youtube он выкладывал видеоролики с процессом игры. На блогера были подписаны более 179 тысяч человек.