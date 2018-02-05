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Стали известны подробности взрыва в подмосковном ЖК
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Стали известны подробности взрыва в подмосковном ЖК 

Рамблер 3 часа назад
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом комплексе «Бутово-Парк» в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, в одной из квартир на 20-м этаже новостройки взорвался баллон с газом. Отмечается, что в квартире проводились ремонтные работы.
>> В сети сообщили о взрыве в подмосковном ЖК
В результате происшествия пострадали четыре человека, они госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии (более 50% ожогов тела).
Взрывной волной в квартире выбило стекла, обрушилась стена. Пожарные не могут доехать до ЖК «Бутово-Парк» из-за снега.
"Судя по первым данным от сотрудников МЧС дом серьезно поврежден. Сейчас всех жильцов эвакуируют", — пишет канал.
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