Стали известны подробности взрыва в подмосковном ЖК

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом комплексе «Бутово-Парк» в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash

По предварительной информации, в одной из квартир на 20-м этаже новостройки взорвался баллон с газом. Отмечается, что в квартире проводились ремонтные работы.

В результате происшествия пострадали четыре человека, они госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии (более 50% ожогов тела).

Взрывной волной в квартире выбило стекла, обрушилась стена. Пожарные не могут доехать до ЖК «Бутово-Парк» из-за снега.