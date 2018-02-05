Тысячи сибиряков устроили стихийный митинг

Толпа сибиряков осадила администрацию после гибели детей из-за коммунальщиков

Около тысячи жителей поселка Колывань в Новосибирской области устроили стихийный митинг, перекрыв движение возле районной администрации, сообщает «НГС. Новости» в понедельник, 5 февраля.

«Власти при этом отчитывались, что все замечательно, все прекрасно, они все сделали, — рассказал журналистам один из инициаторов митинга Анатолий Хилько. — Но вы сами можете проехаться по Колывани, убедиться, что ям разрытых очень много. После трагедии все они, безусловно, ограждены, и та злополучная яма имеет ограждение». Протестующие потребовали отставки местных властей из-за того, что несколько дней назад двое детей утонули в раскопанной коммунальщиками яме.

Сотрудники полиции, по данным издания, убедили митингующих пройти в здание местного Дома культуры. К собравшимся вышел глава Колыванского района Виктор Аверин

2 февраля в Колывани двое братьев: шести и 11 лет — упали в раскопанную и неогороженную сотрудниками ЖКХ яму и утонули, не сумев выбраться из нее. 44-летнего директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани и 39-летнего мастера этого предприятия задержали, а первого из них затем отправили в СИЗО

По факту произошедшего расследуется дело о «нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (часть 3 статьи 216 УК). Установлено, что в день этого ЧП рабочие выкопали яму глубиной больше двух метров, чтобы отремонтировать водопровод. После устранения прорыва они ушли, не засыпав и не оградив ее. Яма заполнилась водой.

В память о погибших детях жители все воскресенье несли к зданию районной администрации цветы и игрушки.