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Тысячи сибиряков устроили стихийный митинг
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Толпа сибиряков осадила администрацию после гибели детей из-за коммунальщиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: «НГС.Новости»
Около тысячи жителей поселка Колывань в Новосибирской области устроили стихийный митинг, перекрыв движение возле районной администрации, сообщает «НГС. Новости» в понедельник, 5 февраля.
Протестующие потребовали отставки местных властей из-за того, что несколько дней назад двое детей утонули в раскопанной коммунальщиками яме.
«Власти при этом отчитывались, что все замечательно, все прекрасно, они все сделали, — рассказал журналистам один из инициаторов митинга Анатолий Хилько. — Но вы сами можете проехаться по Колывани, убедиться, что ям разрытых очень много. После трагедии все они, безусловно, ограждены, и та злополучная яма имеет ограждение».
Сотрудники полиции, по данным издания, убедили митингующих пройти в здание местного Дома культуры. К собравшимся вышел глава Колыванского района Виктор Аверин.
2 февраля в Колывани двое братьев: шести и 11 лет — упали в раскопанную и неогороженную сотрудниками ЖКХ яму и утонули, не сумев выбраться из нее. 44-летнего директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани и 39-летнего мастера этого предприятия задержали, а первого из них затем отправили в СИЗО.
По факту произошедшего расследуется дело о «нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (часть 3 статьи 216 УК). Установлено, что в день этого ЧП рабочие выкопали яму глубиной больше двух метров, чтобы отремонтировать водопровод. После устранения прорыва они ушли, не засыпав и не оградив ее. Яма заполнилась водой.
В память о погибших детях жители все воскресенье несли к зданию районной администрации цветы и игрушки.
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