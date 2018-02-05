Лед упал на людей с крыши дома в Москве

В понедельник, 5 февраля, в Москве несколько человек пострадали в результате падения льда с крыши одного из домов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Мясницкая. На место вызвали скорую помощь.

Сколько всего пострадавших, и в каком состоянии они находятся, не уточняется.

Первого февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что ни один человек в Москве не пострадал от падения сосулек или снега в 2018 году.

На прошедших выходных в столице начался мощный снегопад, из-за которого упали более двух тысяч деревьев. Один человек погиб в результате падения дерева и прорыва линии электропередачи, еще пять граждан пострадали. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится и 5 февраля.