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Лед упал на людей с крыши дома в Москве
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Лед упал на людей с крыши дома в Москве 

Рамблер 1 час назад
В понедельник, 5 февраля, в Москве несколько человек пострадали в результате падения льда с крыши одного из домов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Мясницкая. На место вызвали скорую помощь.
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Сколько всего пострадавших, и в каком состоянии они находятся, не уточняется.
Первого февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что ни один человек в Москве не пострадал от падения сосулек или снега в 2018 году.
На прошедших выходных в столице начался мощный снегопад, из-за которого упали более двух тысяч деревьев. Один человек погиб в результате падения дерева и прорыва линии электропередачи, еще пять граждан пострадали. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится и 5 февраля.
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