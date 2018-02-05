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Брат звезды «Секса в большом городе» найден мёртвым
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Брат звезды «Секса в большом городе» найден мертвым 

Рамблер 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Брат актрисы Ким Кэттролл найден мертвым. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в соцсети Instagram.
Накануне звезда сериала «Секс в большом городе» опубликовала в Instagram объявление о пропаже в канадском городе Лакомб своего 55-летнего брата Кристофера. Тогда она сообщала, что ключи, смартфон и бумажник мужчины остались в доме, дверь которого была не заперта. По ее словам, это не было «похоже на Криса».
Однако уже несколько часов спустя сама актриса сообщила в Instagram, что ее брат найден мертвым, не уточнив при этом причины его смерти. Она попросила подписчиков о «приватности» в это трудное время, а также поблагодарила их за любовь и поддержку.
Наибольшую известность 61-летняя Ким Кэттролл получила благодаря роли Саманты Джонс в сериале, а также серии фильмов «Секс в большом городе». Кроме того, актриса снималась в таких картинах, как «Звездный путь 6», «Полицейская академия» и «Костер тщеславий».
 Ещё 10 источников 
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