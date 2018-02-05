Брат звезды «Секса в большом городе» найден мёртвым

Брат звезды «Секса в большом городе» найден мертвым

Брат актрисы Ким Кэттролл найден мертвым. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Накануне звезда сериала «Секс в большом городе» опубликовала в Instagram объявление о пропаже в канадском городе Лакомб своего 55-летнего брата Кристофера. Тогда она сообщала, что ключи, смартфон и бумажник мужчины остались в доме, дверь которого была не заперта. По ее словам, это не было «похоже на Криса».

Однако уже несколько часов спустя сама актриса сообщила в Instagram, что ее брат найден мертвым, не уточнив при этом причины его смерти. Она попросила подписчиков о «приватности» в это трудное время, а также поблагодарила их за любовь и поддержку.