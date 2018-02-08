Ученица распылила в школе неизвестное вещество

"К медицинскому работнику начали обращаться дети из одного класса с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу было направлено 6 бригад скорой медицинской помощи. Осмотрен весь класс, госпитализировано 6 человек, остальные от госпитализации отказались. Сейчас с аналогичными жалобами обратились дети из соседнего (на этаже) класса, с ними работают сотрудники скорой помощи", — сказали в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, вызов от фельдшера пермской школы номер 19 поступил на станцию скорой помощи утром в четверг.