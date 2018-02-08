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Ученица распылила в школе неизвестное вещество
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В одной из школ Перми ученица распылила неизвестное вещество 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученица одной из школ Перми распылила в здании учебного заведения неизвестное вещество, шесть учеников были госпитализированы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Перми.
"Пока выясняется, что именно она (школьница) распылила, на месте работают специалисты и руководство департамента образования администрации Перми. Шесть учеников пожаловались на плохое самочувствие, была вызвана скорая помощь, детей госпитализировали для полного осмотра", — сообщили в мэрии.
По данным министерства здравоохранения Пермского края, вызов от фельдшера пермской школы номер 19 поступил на станцию скорой помощи утром в четверг.
"К медицинскому работнику начали обращаться дети из одного класса с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу было направлено 6 бригад скорой медицинской помощи. Осмотрен весь класс, госпитализировано 6 человек, остальные от госпитализации отказались. Сейчас с аналогичными жалобами обратились дети из соседнего (на этаже) класса, с ними работают сотрудники скорой помощи", — сказали в ведомстве.
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