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Опубликованы документы пилота сбитого Су-25 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Telegram
Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) опубликовали документы пилота сбитого ими Су-25. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.
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На фотографии видно удостоверение пилота на имя Филипова Романа Николаевича. Помимо удостоверения обнаружен кнопочный мобильный телефон, кошелек и два неподписанных документах о представлении пилота Филипова в звании майора к государственной награде.
Ранее было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.
Российский штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот катапультировался, а приземлившись, отстреливался от боевиков и погиб. Как сообщается, он подорвал себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.
Позже Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков террористической группировки.
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