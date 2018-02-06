Погибшая в метро оказалась чемпионкой ММА

Погибшая в московском метро девушка оказалась чемпионкой ММА

Девушка, 3 февраля погибшая под колесами поезда в московском метро, оказалась 18-летней чемпионкой Москвы по MMA (смешанные боевые искусства). Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам собеседника издания, перед смертью девушка поссорилась с подругами. Вечером 2 февраля она отправилась в кафе вместе с подругами и провела там всю ночь. Спортсменка не пила спиртного из-за проблем с желудком.

В кафе она внезапно почувствовала себя плохо, и ее стошнило. По данным «МК», из-за этого подруги «стали подшучивать» над ней. Затем они вместе отправились домой на метро, девушка вышла на станции «Полянка», а затем упала под поезд.

«МК» отмечает, что большую часть жизни девушка провела в интернате. Туда она попала в два года, вместе с ней мать отдала в интернат трех ее братьев.

Ранее СМИ писали, что ранним утром 3 февраля на станции «Полянка» пассажирка упала с платформы на рельсы и погибла. Первоначально сообщалось, что погибшая была 25-летней студенткой одного из московских вузов. Очевидцы заявили, что девушка упала «самостоятельно», ее никто не толкал.