Сбивший Су-25 ПЗРК может быть украинским

В Совфеде предположили, откуда у террористов ПЗРК, из которого сбили Су-25

Как отметил Морозов, в результате инцидента российской авиации в Сирии, которая поддерживает сухопутные сирийские войска, придётся "полностью перестроить тактику полетов".

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